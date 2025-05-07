Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalandı.

Alanya’da makilik alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü Alanya’da makilik alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde 1’i Irak, 2’si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şahsın DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Ekipler ardından şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA