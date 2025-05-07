Niğde Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlara yönelik açılan cenaze hizmetleri kursunda 43 kursiyer hem teorik hem pratik bilgi alıyor.

Kurs eğitmeni Emine Genç tarafından verilen eğitimlerde cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve defin işlemleri gibi cenaze hizmetleri hakkında bilgiler aktarılıyor. Kursa ilginin yoğun olduğunu söyleyen eğitmen Emine Genç, 4 hafta süren eğitimlerde kursiyerlerin cenaze hizmetlerinde gerekli bilgi ve beceriyi kazandıklarını söyledi.

"Toplumun daha fazla gassala ihtiyacı var"

Genç; " Bu kursta cenazenin yıkama işlemleri, cenaze namazı, defin işleri gibi üzerimize görev olanları usulüne uygun öğretmeye çalışıyoruz. Nasıl ki dünyaya gelirken seviniyoruz, çeşitli hazırlıklar yapıyoruz insan öldüğü zaman da gerçekten saygıya layık bir varlıktır. Onun ölüsünün de yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlerinin en güzel şekilde saygı çerçevesinde, incitmeden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinden sonra bu işin ciddiyetinin farkına varıldığını, ölümün hatırlandığını ve kadınların bu noktada ilim öğrenmeye, bu işi kavramaya yöneldiğini görüyoruz. Toplumun her alanında olduğu gibi bu alanda ihtiyaç tahmininin ötesinde fazla" dedi.

Yaşadığı kasabada kadınların cenazesini kendisinden başka yıkayan olmadığı için kursa kızı ile birlikte katılan Mavuş Varol ise şunları söyledi; " Niğde’nin Orhanlı kasabasından kursa geliyorum. Kasabada ben bu işi yapıyordum ama belgem yoktu ve yanlışım varsa düzelteyim istedim. Köyde benden başka cenaze yıkayan yok ben de kızıma öğrettim şimdi de onunla kursa geliyoruz. Allah razı olsun denilmesi bana yeterli oluyor."

Aldığı belgelerle bilgilerini mesleğe dönüştürmek istediklerini söyleyen Ayşe Aydoğan ve Hilal Şimşek ise 4 hafta süren kursta cenaze hizmetleri ile ilgili gerekli becerilere sahip olduklarını belirttiler.

Şimşek; "22 yaşındayken anneannemin cenazesine girdim, yıkadım, öptüm, sarıldım ve bunu mesleğe taşımak istedim. Ölümün gerçekten bir son değil, bir başlangıç olduğunu düşündüğüm için bu mesleği yapmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kursta kefenlenme işlemlerinin üzerinde gösterilmesini isteyen Ayşe Aydoğan; " Hocamdan gönüllü olarak bizzat beni kefenleyip, arkadaşlarımıza canlı bir şekilde nasıl kefenlendiğini göstermesi için rica ettim, gönüllü oldum. İki defa kefenlendim. Gerek dini açıdan, gerek ahlaki boyut olarak gassallığın çok şerefli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Birini Allah’ın huzuruna hazırlıyorsunuz. Nasip olursa belgemi aldıktan sonra bu işi kesinlikle yapacağım" dedi.