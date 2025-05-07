Bahar mevsiminin gelmesi ve havanın ısınmasıyla Afyonkarahisar’daki Su Uçtu Şelalesi görüntüsü ile mest etti.

Afyonkarahisar’da havanın ısınmasıyla birlikte doğa bahara uyandı. Hava sıcaklığının artmasıyla kentteki şelale ve göletlerin görsel güzelliği açığa çıktı. Çobanözü köyünde halk arasında Su Uçtu Şelalesi olarak bilinen şelalede Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz’ın çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş’ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya harika bir görüntü çıktı. Şelaleden akan suyun görüntüsü izleyenleri huzur dolu bir ortama götürdü.