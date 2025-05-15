Muğla’nın Datça ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, bando eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden programda, öğrenciler tarafından jimnastik gösterileri sergilendi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan öğrenci grupları, haftanın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, jimnastik performansları ile izleyenlerden alkış aldı. Programda, engelli bireylerin topluma katılımı ve farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli sportif etkinlikler de düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal da etkinliklere katılarak öğrencilere destek verdi. Aldal, öğrencilerle birlikte sportif oyunlara katıldı ve engellilerle ilgili toplumsal bilincin artırılmasının önemine dikkat çekti.