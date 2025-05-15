Isparta’da 2025 yılının ilk 4 ayında 285 yaralanmalı motosiklet kazası meydana gelirken, aşırı hız ve kural ihlalleri dikkat çekti. 29 binden fazla motosiklet ve sürücü denetlenirken, 5 bin 545 sürücüye ceza kesildi, 509 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta’da motosiklet kaynaklı trafik kazaları ve denetim sonuçlarına dair veriler açıklandı. İl genelinde trafiğe kayıtlı 69 bin motosiklet bulunduğu belirtilirken, 2025 yılının ilk dört ayında 285 yaralanmalı motosiklet kazası meydana geldiği bildirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, bu kazaların en büyük nedenleri arasında aşırı hız, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamama ve geçiş önceliğine uymama gibi sürücü kaynaklı kural ihlalleri yer alıyor.

509 motosiklet trafikten men edildi

Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, 29 bin 167 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 5 bin 545 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca teknik veya hukuki yetersizlikler nedeniyle 509 motosiklet trafikten men edildi. Yetkililer, can güvenliği açısından sürücülerin mutlaka kask, reflektörlü yelek, koruyucu ekipman kullanmaları gerektiğini vurguladı.