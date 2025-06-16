Muğla’nın Datça ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında sergiledikleri özverili çalışmalar nedeniyle eğitim yöneticilerine başarı belgeleri takdim edildi.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı’nın makamında düzenlenen törende, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında sergiledikleri özverili çalışmalardan dolayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürleri Erdoğan Başar ve Funda Arslan ile birlikte ilçede görev yapan tüm eğitim yöneticilerine başarı belgesi takdim edildi. Törende, ’İltifat, marifete tabidir’ anlayışıyla hareket edilerek, eğitime katkı sunan yönetici kadrolarının emekleri takdir edildi. Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal’ın teklifiyle ve Kaymakam Murat Atıcı’nın takdirleriyle verilen başarı belgeleri, yöneticilere moral ve motivasyon kaynağı oldu. Kaymakam Murat Atıcı belge takdimi sırasında yaptığı konuşmada, eğitim yöneticilerinin ilçenin eğitim kalitesine sunduğu katkının önemine vurgu yaparak kendilerine teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.