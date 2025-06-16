Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçeye kazandırılacak beşinci kreşin son hazırlıklarını yerinde inceledi. Başkan Kotan, ‘‘Belediyemize bağlı kreş sayısını iki katına çıkarma sözümüz vardı. Bu sözümüzün arkasındayız. Görev süremiz içerisinde sözümüzü yerine getireceğiz’’ dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yer alan kreş sayısını beşe yükseltiyor. Daha önce dört merkez mahallede çocukları kreşlerle buluşturan Konyaaltı, bu kez kreş hizmetini kırsala götürüyor. Öte yandan, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, son hazırlıklarına gelinen ve Körler mevkiinde açılacak yeni kreşin önümüzdeki dönem hizmete açılacağının müjdesini verdi. Çalışmaları, sık sık yaptığı ziyaretlerle ilk günden bu yana yerinde kontrol eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, son hazırlıkları da titizlikle takip ediyor. Kotan, yeni kreşin hem içi hem de dışı olmak üzere her noktasını adım adım denetliyor. Ayrıca Başkan Kotan yaptığı denetlemelerde, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine de yapılması gerekenleri tek tek anlatarak talimatlar veriyor.

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız"

Körler mevkiinde açılacak yeni kreş denetlemelerinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Antalya’mıza ve Konyaaltı’mıza yeni bir kreş kazandırıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Son denetlemelerini yaptık. En geç bir ay içerisinde açılışını yapacağız. Yani bu döneme yetiştireceğiz. 70’e yakın çocuğumuza burada kreş eğitimi vereceğiz" dedi. Oyun alanları, sınıfların içerisi ve tuvaletlere varana kadar tek tek inceleyen Kotan, "Bütün alanları gözümle görüp, eksikleri belirleyip, tamamlanması için de arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu döneme kesin yetişecek ve bu bölgedeki çocuklarımıza yeni bir kreş kazandırmış olacağız" diye konuştu. Göreve gelmeden önce Konyaaltı’ndaki kreş sayısını iki katına çıkaracağının sözünü hatırlatan Başkan Kotan, "Verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Geriye kaldı 3 kreşimiz. Onu da görev süremiz içerisinde Konyaaltı’mıza kazandıracağız. Verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız" dedi.