Muğla’nın Datça ilçesinde geleneksel hale getirilen ‘Datça Açık Kış Yüzme Maratonu’nun bu yıl 19’uncu düzenlenirken, maratona bu yıl 500’ü geçkin sporcu katıldı.

Geçtiğimiz yıllarda organize edilen, 2012 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle devam eden ’Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’ her geçen yıl katılımcı rekoru kırmaya devam ediyor. Taşlık Plajı’nda düzenlenen 19. Datça Açık Kış Yüzme Maratonu’na bu yıl kadınlar ve erkekler olmak üzere 500’ü geçkin sporcu katıldı. Maratonun bu yılki teması ’Her Kulaç Kuraklığa İlaç’ sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklık problemi olarak belirlendi. Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden sporcuları ağırlayan maratona bu yıl 8 farklı ülkeden 20 yabancı uyruklu yüzücü de katılım sağlıyor. Bin 500 metre kısa parkur ve 5 bin metre uzun parkur olarak düzenlenen maraton, 13 kategoride düzenleniyor.

Protokol üyelerinin katıldığı tören ile maraton başlatılırken, izleyiciler de alkışları ile sporculara destek veriyor.