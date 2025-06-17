Darphane, Osmanlı Padişahları Bimetal Hatıra Para Serisi 1-9’u 18 Haziran Çarşamba günü saat 11:00’de satışa sunuyor. Paralar, emagaza.darphane.gov.tr üzerinden temin edilebilecek.ANKARA (İGFA) - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Osmanlı Padişahları Bimetal Hatıra Para Serisi 1-9’un satışa sunulacağını duyurdu.

Hatıra paralar, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 11:00’den itibaren https://emagaza.darphane.gov.tr adresi üzerinden satın alınabilecek.

Tarihi ve kültürel değerleri yansıtan bu özel seri, koleksiyonerler ve tarih meraklıları için büyük ilgi çekmesi bekleniyor.

Darphane, detaylı bilgi için resmi e-mağaza sitesini ziyaret etme çağrısı yaptı.