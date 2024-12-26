Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yıl boyunca denetimlerini gerçekleştiren Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda satışı yapan iş yerleri, kuruyemişçiler, tekel bayileri, market ve süpermarketlerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Farklı noktalarda ekiplerin yaptığı denetimlerde özellikle reyon satış fiyat etiketi ile kasadaki fiyat karşılaştırmaları yapılıyor. Ürünlerde fiyat dengesinin gözetildiği denetimlerde iş yerlerine uyarılarda bulunuluyor. Denetimlerde fiyatların yanı sıra satışı yapılan ürünlerin üzerindeki etiketlerde üretim yerleri, son kullanma tarihleri ve fiyat değişim tarihleri de titizlikle inceleniyor.