Darıca Gençlerbirliği Başkanı Sedat Türedi, Gölcükspor maçında "Hakem kırmızı kartı göstermeyi unuttu" iddialarına cevap verdi.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nde Başkan Sedat Türedi, Gölcükspor maçı sonrası iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bazı çevrelerin Darıca Gençlerbirliği’nin kazandığı 3 puana gölge düşürmek istediğini, ancak bu tür girişimlerin futbol ahlakına aykırı olduğunu söyledi.

Ligin ikinci yarısında büyük bir emek harcayarak güçlü bir kadro oluşturduklarını ve haklarını yedirmeyeceklerini söyleyen Başkan Türedi, "Ciddi bütçelerle yaptığımız yeni transferlerle 5 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Maçın bitimine bir dakika kala böyle bir durum üzerinden tekrar oynatma girişimi sporun ruhuna uygun değildir. Maçı tekrar ettirip kazandınız diyelim. Bu 3 puan size gerçekten helal olacak mı?" ifadelerini kullandı.

"Oyuncumuzun sadece bir sarı kartı var"

Gölcükspor yönetiminin fair-play ruhuna sahip olduğunu düşündüğünü ifade eden Türedi, "Oyuncumuzun maç içinde bir sarı kartı olduğu iddia ediliyor. 90+5. dakikada galibiyet golünü attıktan sonra formasını çıkartarak sevincini gösterdi. Bu hareketin sarı kart olduğunu kabul ediyoruz. Ancak iddia edilen, oyuncumuzun önceden bir sarı kartı olduğu ve bu nedenle ikinci sarı karttan atılması gerektiği yönünde. Maçın videolarını izlediğinizde hakemin, yardımcı hakemle bu konuyu görüştüğünü tahmin ediyorum. Tüm hakemlerin kulaklık aracılığıyla iletişimde olduğu bir ortamda, orta hakemin yanı sıra dördüncü hakem, yan hakemler ve gözlemciler de mi yanıldı? Böyle bir kurgu mümkün mü? Diyelimki oyuncumuz ikinci sarı karttan atılmalıydı ve hakem bunu unuttu. Bu durumda kural gereği maçın tekrar edilmesi gündeme getirilmek isteniyor. Ancak ben hakem kurulunun böyle bir saçmalığa alet olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Türedi son olarak futbolun masa başında değil, sahada kazanılması gerektiğini vurgulayarak, Darıca Gençlerbirliği’nin hakkının yedirmeyeceklerini dile getirdi.