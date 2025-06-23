Darıca Balyanoz Koyu’nda gerçekleştirilen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliğine katılanlar, hem doğada spor yaptı hem de farklı atölye çalışmalarına katılarak keyif dolu bir gün yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Darıca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü", Darıca Balyanoz Koyu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Etkinlikte yer alan kadınlar, "Mutlu Aile, Güçlü Toplum", "Ailemiz Geleceğimiz" ve "Aile Bağlarıyla Güçlüyüz" gibi mesajlar taşıyan dövizlerle aile kurumunun önemine dikkat çekti. Yürüyüşün ardından katılımcılar doğayla iç içe keyifli piknik yaptı. Kadınların sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen program kapsamında, Anne Şehir antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen "Bedenden Oyuna" etkinliğiyle fiziksel farkındalık çalışmaları yapıldı.

Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çiçekten taç yapımı, kum boyama, bileklik tasarımı, taş boyama ve yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Kadınlar ve çocuklar bu atölyelere yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, hem üretmenin keyfini yaşadı hem de aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirdi.