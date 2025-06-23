Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki turizmin amiral gemisi ve lokomotifi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi’nin yönetimini üstlenen Erciyes A.Ş.’de, Çin Halk Cumhuriyeti’nden yetkililer zirvede misafir edilerek, Erciyes’in turizm potansiyeli ve sunduğu imkânlara dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından konuk edilen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ve beraberindeki elçilik mensupları ile kültür ve turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularında istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyarette Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, misafirleri Erciyes Kayak Merkezi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tenis kortları gibi önemli tesislerde ağırlayarak, konuklara bölgenin altyapısı ve sunduğu kış turizmi imkânları hakkında detaylı bilgi verdi.

İki gün süren ziyaret boyunca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou, 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kayseri’nin kültürel ve tarihi değerlerini de yerinde görme fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı tarafından kentteki tarihi ve kültürel alanlar gezdirilerek, Kayseri’nin zengin kültürel mirası hakkında Çin heyetine kapsamlı bilgiler de aktarılırken heyet, zenginlikler şehri Kayseri’yi, turizme yönelik tüm yönleri ile tanıma imkânına sahip oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Zhou, Erciyes’in son derece iyi planlanarak hayata geçirilmiş bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, bölgenin özellikle Kapadokya’ya olan yakınlığı sayesinde büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Zhou ayrıca, Çin’de faaliyet gösteren kış turizmi acente ve tur operatörlerini Erciyes ve Kapadokya’yı kapsayan tur paketleri hazırlamak üzere Türkiye’ye getirmek istediklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından Kültür Müsteşarı Meifen Zhou, Kayseri Erciyes A.Ş.’yi Çin heyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Çin’e Yolculuk" programına davet etti.