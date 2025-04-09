Darıca Belediyesi tarafından organize edilen ve bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline gelen Darıca 4. Kitap Fuarı, 14-23 Nisan tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencileri fuara davet etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Bıyık, çocuklara özel olarak hazırlanan kitap kumbara hediyelerini dağıttı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede okuma kültürünü aşılamak istediklerini ifade ederek, "Çocuklarımız kitapla ne kadar erken tanışırsa, geleceğimiz o kadar sağlam temellere oturur" dedi.

Ziyaret ettiği sınıflarda çocukların ilgisiyle karşılanan Başkan Bıyık, kitap fuarına tüm öğrenci, öğretmen ve velileri davet etti. Bıyık, "Bu yıl 4’üncüsü düzenleyeceğimiz Kitap Fuarımızda yüzlerce yazar ve yayıneviyle Darıca’ya kültür rüzgarı estireceğiz. Özellikle çocuklar ve gençler için özel etkinlikler, yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleriyle dopdolu bir program hazırladık. Tüm halkımızı bu büyük kültür şölenine bekliyoruz" diye konuştu.

Darıca Kitap Fuarı, Darıca Kapalı Alanı’nda kurulacak ve 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar süresince çeşitli kültürel etkinlikler, çocuk tiyatroları, atölye çalışmaları ve özel konuklarla unutulmaz anlar yaşanacak.