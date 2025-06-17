Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi mevkiinde heyelan riski nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Darende ile Elbistan’ı birbirine bağlayan yol, geçtiğimiz günlerde yaşanan heyelan tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatılmıştı. Bölgede yapılan inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından yol güvenli hale getirilerek araç trafiğine yeniden açıldı.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, muhtemel heyelan risklerine karşı bölgede izleme ve kontrol çalışmalarının devam edeceğini belirtti.