Malatya’nın Darende ilçesinde aniden fenalaşan 75 yaşındaki bir hasta, hava ambulansı ile Malatya’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki M.Ö., aniden rahatsızlanınca Darende İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın tedavi için Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi.

Balaban Jandarma Karakolu’na inen hava ambulansıyla alınan hasta, Malatya’daki Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakledildi. M.Ö.’nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.