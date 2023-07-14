Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi sınırında Ahır Dağı Kandil mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Karadan müdahale edilen yangına havadan da helikopter destek verdi. Yangın bölgesine gelen bazı vatandaşlar ise söndürme çalışmalarına yardım etti. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.