SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında projenin 3. etabında 250 dar gelirli haneyi daha doğalgaza kavuşturuyor.

SBB ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile yürütülen Samsun’da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’nin 3’üncü etabı devam ediyor. Projenin ilk iki etabı hava kirliliğinin yoğunluğuna göre pilot ilçe seçilen İlkadım’da uygulanmış ve 215 konut doğal gaza kavuşmuştu. 3’üncü etapta ise uygulama sahası genişletilerek 15 ilçede 250 evin temiz yakıtla buluşturulması hedeflendi.

Proje için pilot mahalleler hava kirliliği yoğunluğuna göre, evler ise hane gelir durumuna göre belirlendi. Ekipler; hava kirliliği yoğunluğuna ve hane gelir durumuna göre belirlenen evlerde 3’üncü etap dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 3’üncü etap kapsamında dönüşümü planlanan 250 evden 79’unun tesisat işlemleri tamamlandı. Çalışmaların bu yıl içinde tamamlanarak 250 evin daha doğal gaza dönüşümü gerçekleştirilecek. Tüm hızıyla devam eden proje ile ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanıyor. Hayata geçirilen proje ile birlikte kömürle ısınan haneler, doğal gazla ısınmaya başlayacak ve çevre dostu bir enerji kullanımına geçilmiş olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece şehirdeki hava kalitesini iyileştirmeyi değil aynı zamanda vatandaşların yaşam konforunu artırarak daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı hedefliyor. Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla gerçekleştirilen projeden birçok hane faydalanmış oluyor. Daha önce kömür yardımı alarak ısınma ihtiyacını gideren ailelerin de proje sayesinde hem yaşam standartları artacak hem de daha temiz bir yakıt ile buluşmuş olacaklar.

"215 konut, doğalgazla buluştu, sıra 250 hanede"

Daha önce dönüştürülen 215 konutun dışında 250 hanenin daha doğalgaz kavuşacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz merkezimize hemşehrilerimizi alarak; insana, çevreye ve geleceğe yatırım anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında hanelerimizin doğal gaz dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlk iki etabında 215 konut doğal gazla buluşurken 3’üncü etapta da 250 hanemizde dönüşüm gerçekleşecek. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hava kirliliğiyle mücadelede katı yakıt yerine, doğal gaz kullanımı oldukça önemli bir adım. Bu noktada tüm ilgililerimizle gerekli sorumluluğu üstleniyoruz. İnsanımızın yaşam standardını yükseltmek ve konforunu artırmak bizim önceliğimiz. Yine gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuz var. Bu anlayışla daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve temiz bir kent için çalışıyor gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak istiyoruz" dedi.