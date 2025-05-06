Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Bale ve Dans Okulu’nun da paydaşlığında düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliği, Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Farklı yaş gruplarından dansçıların sahne aldığı etkinlikte salsa, bachata, hiphop, bale, sokak dansı, halk oyunları, latin dansları, vals ve jive gibi pek çok dans türünde gösteriler sergilendi.

İzleyiciler, enerjik koreografileri ve renkli kostümleriyle dikkat çeken dans performanslarına coşkuyla eşlik ederek müziklere tempo tuttu, dansçıların enerjisine ortak oldu.

Etkinliğe katılan Türkiye Dans Sporları Federasyonu Asbaşkanı Zafer Coşkun, dansın yaygınlaştırılması ve sanata verilen destek dolayısıyla Menteşe ve Muğla Büyükşehir Belediyelerine teşekkür etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, dansın evrensel bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün burada, bedenin diliyle anlatılan duyguların, kültürlerin ve hikâyelerin günü olan Dünya Dans Günü’nü kutlamak için bir araya geldik. 29 Nisan’da yapmak istediğimiz etkinlik, hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. Bu özel gün bize, dansın evrensel bir sanat dalı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Dans, kelimelere ihtiyaç duymadan, kalpten kalbe bir köprü oluşturur.

Ritimle, ahenkle, bazen bir isyanla, bazen bir aşkla kendini ifade eder. Her adımda bir anlam, her dönüşte bir duygu gizlidir. Dansın birleştirici gücünün dünya üzerinde barışa, hoşgörüye ve sevgiye katkı sağlamasını diliyorum. Unutmayalım ki; Dans eden bir beden, özgür bir ruhtur" dedi.