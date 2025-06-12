Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ağırladı.

Farabi Kampüsü Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette; Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yer aldı.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Özölçer, konuklarına BEUN’un ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılarla birlikte Üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerden ve kamu kurumları ile özel sektörle iş birliği içinde faaliyete geçirdikleri sosyal, kültürel, tarihi ve sportif projelerden bahsetti. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ise dostane misafirperverliğinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini ileterek, BEUN’un sahip olduğu akademik başarıların yanı sıra gerçekleştirdiği kayda değer toplumsal çalışmalarla da ülkenin önem arz eden akademik kurumlardan birisi olduğunu aktardılar.

Samimi bir havada gerçekleşen sohbetin devamında Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e hediye takdiminde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.