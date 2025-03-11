Muğla’nın Dalaman ilçesinde eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve sınav dönemi hazırlıkları eğitim kurumlarının müdürleri ile yapılan çevrimiçi toplantıda ele alındı.

Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı başkanlığında, Şube Müdürleri Soner Kaya ve Nurettin Akça’nın yanı sıra okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla çevrimiçi bir değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, devam eden eğitim-öğretim sürecinin genel değerlendirmesi yapılırken, projelerin ve Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının yakından takip edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, yaklaşan sınav dönemine yönelik hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alındı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların fiziki hazır bulunmuşluk durumları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Eğitim camiasının bir araya geldiği bu toplantı, Dalaman’da ki eğitim kalitesini artırma ve sınav dönemine en iyi şekilde hazırlanma hedefiyle tamamlandı.