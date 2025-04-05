Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilerin kooperatifler çatısı altında birleşmesi, bölgesel güçlü kooperatiflerin kurulması, kaliteli güvenli gıda üretimi ve pazarların oluşturulması çalışmaları hakkında düzenlediği toplantılarını Ahmetli’de sürdürdü.

Üreticileri desteklemek için Manisa’da güçlü kooperatifler oluşturma çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli’de meyve sebze ve zeytin üreticileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Yercan; Tire Süt, Bademli, Seferihisar Hıdırlık, Gödence ve İğdeli Kooperatifi gibi başarılı ekonomileriyle fark oluşturan kooperatiflerin yaptıklarını üreticilerle paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise küçük ve çok sayıda kooperatif yerine ilçe bazında güçlü kooperatifler oluşması gerektiğini belirtti. Toplantıda Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve Ahmetli Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak da yer aldı.

İlçe ve il çapında güçlü kooperatifler

Yürütülen faaliyetleri üreticilere aktaran Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Kooperatifçilik, desteklemek ve geliştirmek için üzerinde çaba sarf ettiğimiz alanlardan biri. Bu alanda şu an Salihli’deki bir kooperatiften süt alarak, işlettirip Halk Mandıralarda süt ve süt ürünleri olarak satışlarımıza başladık. Manisa merkezde iki şubede satışlar var, ilerleyen süreçte 17 ilçeye yaygınlaştırmak istiyoruz. Yaygınlaştıkça da işlenecek, alınacak ürün miktarı artacaktır. Kooperatiflere ait işleme, paketleme tesislerinin kurulması, ürünlerin pazarlanması önümüzdeki işler arasında. Kuracağımız tesisleri Belediye olarak işletmeyeceğiz. Belediye işletmecilik yapmaz, mantığındayız. Bir bölgede küçük ve çok sayıda kooperatif değil, ilçe ve il çapında güçlü kooperatifler oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Ahmetli’den böyle güçlü bir üretici kooperatifi çıkabilir. Biz de pazar konusunda kooperatiflerimizin önünüzü açarak bu ürünlerin Manisa, İzmir, Denizli, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde raflarda yer almasını sağlayabiliriz" dedi.