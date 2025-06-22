Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir vatandaş, nesli tehlike altındaki 3 dağ keçisini cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı İriağaç Mahallesi’nde bir vatandaş, arazide dolaşan dağ keçilerini cep telefonu ile görüntüledi. 3 yaban keçisini kayıt altına alan vatandaş, "Ne kadar güzelsiniz" diyerek bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Koruma altında olan yaban keçileri, nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Kaçak avlanmanın ciddi yaptırımları bulunduğu belirtilirken, 2025-2026 av döneminde yaban keçisini avlayan kişilere 660 bin TL tazminat cezası uygulanacağı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, yaban hayatının korunması için vatandaşların duyarlı davranması ve bu tür anlarda yetkililere bilgi vermesinin önemine vurgu yaptı.