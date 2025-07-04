Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve araştırmacı Taner Özdemir, Kore Savaşı’nda şehit düşen Erzurum doğumlu Mehmetçiklerle alakalı bir çalışma yaptı

1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı’nda görev yapan ve şehit düşen Erzurumlu askerler, aradan geçen yıllara rağmen minnetle anılıyor. Türkiye’nin NATO üyeliği sürecinde önemli bir dönüm noktası olan bu savaşta, ülkemiz ilk kez yurt dışına asker gönderdi. Görev alan Mehmetçiklerden 724’ü Kore topraklarında şehit düşerek Güney Kore’de ebedi istirahatgâhlarına defnedildi. Bu 724 kahraman arasında Erzurum’dan cepheye giden ve Kore’de şehit düşen birçok asker de yer aldı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, bu bilgileri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan arşiv kaynaklarından derleyerek gün yüzüne çıkardı. Erzurumlu şehitlerin isimleri, rütbeleri, medeni durumları ve şehit düştükleri muharebeler tek tek belirlendi.

İşte o kahramanlardan bazıları

Fevzi Aktaş (Çavuş, bekar) - Vegas Muharebesi’nde şehit düştü. Zaim Fırat (Er, bekar) - Kunuri Muharebesi’nde hayatını kaybetti. Ali Eren (Er, bekar) - Vegas’ta şehit oldu. Ahmet Tuncer (Kıdemli Yüzbaşı, evli) - Kunuri Muharebesi’nde şehit düştü. Mustafa Çelik (Piyade Er, evli) - Kunuri’de şehit oldu. Dursun Hınıslı (Piyade Onbaşı, bekar) - 1951 yılında şehit düştü. İbrahim Bulut (Er, bekar) - Vegas Muharebesi’nde hayatını kaybetti. Mehmet Öğen (Topçu Teğmen, bekar) - 1951 yılında şehit oldu. Mehmet Şimşek (Bekar) - 1951 yılında şehit düştü. Mehmet Demirtaş (Bekar) - Vegas’ta şehit düştü. Haydar Tali (Er, evli) - Vegas’ta şehit oldu. Lütfü Zor (Er, evli) - Kunuri Muharebesi’nde şehit düştü. Yaşar Birgül (Topçu Er, bekar) - 1952 yılında hayatını kaybetti.

"Bu şehitlerimizin isimleri yaşatılmalı"

Taner Özdemir, bu isimlerin sadece birer belge ya da sayı olmadığını, her birinin bir ömür, bir aile, bir şehir olduğunu belirtti ve şu çağrıyı yaptı: "Bu kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak için Erzurum’da anma etkinlikleri, panel çalışmaları, okullarda törenler, hatta sokaklara, mahallelere, caddelere şehitlerimizin isimlerinin verilmesi gibi kalıcı adımlar atabiliriz. Sessiz kalan hatıraları tekrar konuşturalım. Bu vatan evlatlarına borcumuz, onları unutmamaktır."

Lise dergisinde gençlere anlatılacak

Şehitlerin büyük çoğunluğu Güney Kore’deki Pusan Şehitliği’nde yatıyor. Her yıl Kore ve Türkiye’de yapılan anma törenlerinde bu kahramanların isimleri tek tek okunuyor. Bu kapsamda önemli bir kültürel katkı da Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi’nden geliyor. Lisenin yayın organı olan "Vakanüvist" dergisinin önümüzdeki sayısı, tamamen Kore Savaşı ve Erzurumlu şehitlerimize ayrılacak. Öğrencilerin tarih bilinciyle kaleme alacakları yazılar, röportajlar, belgeler ve görsellerle bir anma dosyası hazırlanacak.

"Onlar suskun kaldı, biz konuşalım"

Taner Özdemir, bireysel bir gayretle başlattığı bu çalışmanın kurumsal ve yerel destekle daha da büyütülmesi gerektiğini vurgulayarak son olarak şu sözlerle çağrıda bulundu: "Erzurum’un dağlarından çıkıp Kore’de vatan olan bu dadaşlarımızın adlarını yaşatmak, bugünün ve yarının borcudur. Onlar suskun kaldı, biz konuşalım. Onlar göğe yükseldi, biz yerden haykıralım: Unutmadık, unutturmayacağız."