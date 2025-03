Dünya genelinde en yaygın kanser türlerinden biri olan kolorektal kanserin önlenmesi için kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması ve D vitamini seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Taner Oruğ, erken tanının önemini vurguladı. Oruğ, "Kolorektal kanser, geç fark edildiğinde vücuda hızla yayılabilir. Erken tanı, tedavi şansını ciddi oranda artırır" dedi.

Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Taner Oruğ, en yaygın üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserin genellikle kalın bağırsakta başlayıp zamanla etrafına yayılan bir hastalık olduğunu ifade etti. Oruğ, "Bu hastalığa 50 yaşından sonra daha sık rastlanmakla birlikte kolon kanserinin erken evrelerde belirgin bir semptom göstermemesi, hastalığın geç fark edilmesine yol açmaktadır. Oysa kolon kanserinin vücutta yayılmadan önce tedavi edilmesi mümkündür" şeklinde konuştu.

Dışkı alışkanlıklarındaki değişiklik belirti olabilir

Kolorektal kanserin belirtilerinin genellikle sindirim sistemi ile ilgili olduğuna ve çoğu zaman hastaların bu belirtileri ihmal ettiğine değine Prof. Dr. Taner Oruğ, "Kolon kanserinin en sık görülen belirtileri arasında dışkı alışkanlığında değişiklikler, sürekli kabızlık ve ishal, yorgunluk, anüsten kanama ve karın ağrısı yer almaktadır. Dışkı alışkanlığındaki değişiklikler, özellikle büyük abdestte incelme ve kanama gibi belirtiler, kolon kanserinin erken işaretleri olabilir. Bu tür semptomlar görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekmektedir. Kolonoskopi, kolorektal kanserin erken tespiti için en önemli tarama yöntemlerinden biridir. 50 yaş üzeri her birey, risk faktörlerine sahip olmayanlar dahi, düzenli olarak kolonoskopi yaptırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kırmızı et tüketimini sınırlandırın

Kolon kanserinin, sadece genetik faktörlere değil, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarına da bağlı olarak gelişebileceğine değinen Prof. Dr. Taner Oruğ, "Kolon kanseri riskini azaltmak için kırmızı et tüketimini sınırlamak, işlenmiş etlerden kaçınmak ve bol posalı gıdalarla beslenmek çok önemlidir. Düzenli su tüketimi de vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Su, serbest radikalleri hızla vücuttan uzaklaştıran ve kanser riskini azaltan önemli bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra, her bireyin haftalık kırmızı et tüketimini 500 gramdan az tutması gerekir. İşlenmiş etlerin kanserojen etkileri olduğu dünya genelinde kabul edilmiştir. Bu nedenle bu tür ürünlerden uzak durmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için oldukça önemlidir" dedi.

Erken tanı için düzenli kontrol önemli

Prof. Dr. Taner Oruğ, özellikle kalsiyum ve D vitamini alımının da kolon kanseri riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirterek, "Kalsiyum, kolondaki safra ve yağ asitlerini bağlayarak kanser riskini düşürür. D vitamini ise vücutta bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolon kanserine karşı koruyucu bir etki gösterir. Bu nedenle D vitamini seviyeleri düzenli kontrol ettirilmelidir. Kolorektal kanser, doğru önlemler alındığında ve erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanı, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ve düzenli tarama testleri, bu hastalıkla mücadelede en güçlü silahlarımızdır" açıklamalarında bulundu.