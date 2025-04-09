CW Enerji, 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri ve Depolama Fuarı’nda (Solarex İstanbul) yerini alıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda CW Enerji, Salon 4’te ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Solarex İstanbul’da yerimizi alıyoruz"

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektördeki son yenilikleri paylaşmak ve sürdürülebilir enerji çözümlerini tanıtmak amacıyla Solarex İstanbul’a katılacaklarını söyledi. Sarvan, "CW Enerji olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Solarex İstanbul’da yerimizi alıyoruz. Sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olan bu fuarda, en yeni teknolojilerimizi ve enerji çözümlerimizi ziyaretçilerimizle paylaşacağız. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte Salon 4’te D02-D03-E01 numaralı stantlarımızda ziyaretçilerimizi ağırlayacağız" dedi. Fuarda son teknoloji ile ürettikleri ürünlerini sergileyeceklerini ifade eden Sarvan, Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerini katılımcılarla bir araya getireceklerini kaydetti.

"Tüm katılımcıları standımıza davet ediyoruz"

Her fuarda olduğu gibi Solarex İstanbul’da da alanında uzman ekip arkadaşları ile birlikte ziyaretçilerine ürünlerini detaylı bir şekilde anlatacaklarını dile getiren Sarvan, "Fuarda yüksek verimli güneş panellerimiz, enerji depolama sistemlerimiz, geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz, enerji depolama çözümlerimiz gibi birbirinden farklı ürünlerimizi sergileyeceğiz. Fuar aynı zamanda sektör profesyonellerine önemli iş birliği fırsatları da sunacak ve fuarda sektörel gelişmeleri yakından göreceğiz" diye konuştu.

"Ürünlerimizi katılımcılarla paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz"

Güneş enerjisi sektörü hızla geliştiğini kendilerinin de bu değişime öncülük etmek adına çalışmalarına devam ettiğini belirten Sarvan, "Solarex İstanbul bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra yenilikçi projelerin doğmasına da katkı sağlayan bir fuar. CW Enerji olarak güneş enerji santrallerinin (GES) teknik alanlarında kapsayıcı hizmetler sunuyoruz. Aynı zamanda; GES projelendirme, sistem tasarımı, lisanlı/lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme gibi talep veya ihtiyaçlara ticari olarak karşılık veriyoruz. Bu fuarda Şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ev sistemleri ve ısı pompası sistemleri ürünlerimizi sergileyeceğiz. Bu fuarda ilk kez CW SolarCell ve CW Alüminyum yatırımımız hakkında detaylı bilgi paylaşacağız. CW SolarCell yatırımımız ile ingot, wafer ve solar hücre üretmeyi hedefliyoruz. CW Alüminyum yatırımımız ile güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçeve profilleri ve alt yapı bağlantı parçalarını kendi bünyemizde üretmeye başladık. Bu gerçekleştirdiğimiz yatırım, CW SolarCell yatırımı gibi mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek sağlam bir temel oluşturuyoruz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığın kapanmasına, ülke istihdamına katkıda bulunmak için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.