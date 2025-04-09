Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan Bayramı tatilinin ardından düzenlenen bayramlaşma programında personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bayram tatilinin ardından Ramazan Bayramı’nın sevincini ve huzurunu belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte yaşadı. Bayramlaşma programında personel ve vatandaşlarla bir araya gelen Odabaşı, misafirlerini makam odasının kapısında karşıladı. Odabaşı, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı, hal ve hatırlarını sordu. Hem belediye çalışanlarıyla hem de vatandaşlarla yakından ilgilenen Odabaşı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta hissettireceğiz"

Bayramın anlam ve önemine dair duygularını paylaşan Odabaşı, "Bayramlar kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların pekiştirildiği, sevgi ve saygının daha da güçlendiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı da paylaşmanın, yardımlaşmanın, kardeşliğin ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna bir zaman dilimidir. Bizler de bu anlayışla tatilin ardından hemşeorilerimizle bir araya gelmek, onların bayram sevincine ortak olmak istedik. Gölbaşı’nda büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta hissettirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.