İzmir’de düzenlenen MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına Denizli’den 53 firma katılım gösterdi. Stantları gezen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın Denizli’ye, Denizli’nin de fuara önemli katkıları olduğunu belirterek, "Bu fuarın İnşallah ihracata dönüşmesini bekliyoruz" dedi.

MARBLE İZMİR-30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı. Yerli ve yabancı bir çok firmanın yer aldığı fuarın açılışına ilgi yoğun oldu. Doğal taş, mermer ve makinede Türkiye’de öncü olan Denizli ilinden de 53 firma fuarda stant kurdu. Fuarı gezen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın ihracata ve ticarete kattığı öneme dikkat çekti.

"Bu fuarın ihracata dönüşeceğini bekliyoruz"

Yabancı ziyaretçilerin Denizli stantlarına ilgisi sebebiyle ihracatın artacağını öngördüklerini söyleyen Uğur Erdoğan, "Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara yoğun bir katılım gösteriyoruz. Bugün Denizli’mizden 53 firmanın burada standı var. Denizli, her sektörde olduğu gibi hem doğal taş hem mermer hem makinede Türkiye’de öncü. Bugün fuarda bir heyecan, bir sinerjinin olduğunun altını çizmek istiyorum. Şehrimizin firmaları dünyanın dört bir tarafında stant açarak ürünlerini tanıtıyor. Burada tabii ki gelen müşterilerin işe, siparişe dönüşünü önemsiyoruz. Bu fuarın inşallah ihracata dönüşeceğini bekliyoruz" dedi.

"Denizli’nin böyle fuarlara katkısı var"

Denizli’nin doğal taş kaynakları anlamında avantajları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Denizli’miz doğal taş üretiminde şu an Türkiye’de diğer illerin önünde geliyor. İhracatımızda çok ciddi anlamda artış var. Bu fuarın ülkemize, şehrimize, sektörlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum çünkü artık fuarlar çok kıymetli ve önemli. Ürünlerinizi tanıtıyorsunuz, alıcılar geliyor. Eskiden fuarlarda, özellikle sektör bazlı gittiğimizde 8-10 tane firma sahibini zor bulurken bugün İngiltere, Almanya, Belçika, Birleşik Arap Emirlileri, Rusya gibi ülkelere 50’nin üzerinde heyetlerle gidiyoruz. Denizli’nin böyle fuarlara katkısı var; hem üretimi hem ihracatı, her anlamda etkin. Bugün de burada gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilimiz, oda başkanlarımıza ve Ticaret Odası heyetiyle üreticimizin, ihracatçımızın yanındayız. Ekip ruhuyla beraber var gücümüzle katkı koymanın gayreti ve çabası içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.