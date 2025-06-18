Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koleksiyonu’ndan parçaların da bulunduğu ’Cumhuriyetin Temelindeki Milli Ruh Resim Sergisi’ 20 Haziran’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Ressam Elçin Şahal Oskay’ın küratörlüğünü yaptığı ve TBMM ile Anıtkabir Koleksiyonu’ndan parçaların bulunduğu ’Cumhuriyetin Temelindeki Milli Ruh Resim Sergisi’ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) Itri Kongre ve Kültür Merkezi eksi 1’inci katta 20 Haziran’a kadar sanatseverleri konuk edecek. 21 parçadan oluşan sergide, tuval üzerine yapılan yağlı boya resimleri dikkat çekti. Sergi küratörlüğünü yapan Ressam Elçin Şahal Oskay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine sergi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Eserlerde kahramanlıklar ve Anadolu halkının mücadelesi ön planda"

Cumhuriyetin Temelindeki Milli Ruh Resim Sergisi Küratörü Ressam Elçin Şahal Oskay, sergide Kurtuluş Savaşı’nı anlatan eserlerin bir araya geldiğine değinerek, "Özellikle Anadolu insanının kahramanlığını, çabasını ve önemli savaşlarımızın Türk resim dünyasında tablolara nasıl yansıdığını anlatarak bunu sergi salonumuzda izleyicisiyle buluşturmak istedik. Genç sanatseverlerin de beğenisine sunmak istedik. TBMM’den büyük bir destek aldığımız bu değerli koleksiyonumuz, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrasında eserlerin buraya taşınması, sergilenmesi gibi uzun bir süreçte tamamlandı. Bu kıymetli eserlerde kahramanlıklar ve Anadolu halkının mücadelesi ön planda" diye konuştu.

"Sergide, toplam 21 eser var"

Serginin kronolojik olarak tasarlandığını belirten Oskay, "Savaş sahnelerinden başlayarak Cumhuriyet’in kurulduğu yıllara giden kronolojik bir sırayı içermektedir. Sergide, toplam 21 eser var. Fakat 2 eserimiz Anıtkabir Müzesi’nden getirttiğimiz 2 tablo. O tablolar panoramik resimlerdir. Bu 2 eser toplam 7 metre ebatlarında. 20 Haziran Cuma akşamına kadar açık kalacak sergimize Ankara’da olan tüm sanatseverleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.