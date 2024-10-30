29 Ekim Cumhuriyet Kupası, Vali Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Kütahya’da, Valilik himayelerinde Kütahya Belediyesi, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Kütahya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen U10 29 Ekim Cumhuriyet Kupası, Valimiz Sayın Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı anısına düzenlenen turnuvada, Konya, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Kütahya’dan 12 futbol kulübünün U10 takımları yer aldı. Turnuvanın şampiyonu ise Bursa Kültürspor oldu.