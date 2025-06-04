Zonguldak’ın en önemli simgelerinden biri olan Uzun Mehmet Camii, 4 Haziran 2021’deki açılışının 4. yıldönümünü kutluyor. 2019 yılında temeli atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan cami, hem mimari ihtişamıyla hem de şehrin kültürel dokusuna katkısıyla dikkat çekiyor.

Denize hakim bir noktada yer alan Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenen cami, 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alanda ibadet imkânı sunuyor. 71 metre yüksekliğinde dört minaresi ve 22 kubbesiyle görkemli bir yapıya sahip olan caminin mihrabında Zonguldak’ın taş kömürüyle yazılmış "Ya Allah" hat yazısı, kentin kömürle özdeşleşen kimliğini yansıtıyor. Sedef işlemeli kündekâri kapısı, İznik çinileri ve Manisa’da dokunan özel halısıyla cami, geleneksel Türk mimarisinin ince işçilik örneklerini sergiliyor.

Cami çevresindeki 22 bin metrekarelik yeşil alan, çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, basketbol sahası, kaykay pisti ve denize uzanan seyir terasıyla Zonguldak’a sosyal bir yaşam alanı kazandırıyor. 200 araçlık otoparkı ve engelliler ile yaşlılar için tasarlanmış 6 asansörüyle modern bir ibadethane olan cami, açıldığı günden bu yana kentin en büyük ibadet merkezi olarak hizmet veriyor.

"Zonguldak’ın sembol yapılarından biri oldu"

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Uzun Mehmet Camii’nin açılışının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, caminin Zonguldak için taşıdığı sembolik ve manevi önemi vurguladı. Çağlayan, caminin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiğini hatırlatarak, o günü büyük bir gurur ve heyecanla yaşadıklarını söyledi.

"2021 Haziran ayında büyük bir gururla, heyecanla, pandemi şartları içerisinde Uzun Mehmet Camimizin açılışını Cumhurbaşkanımızın, aslında Zonguldak’a mührü vuran, simge kazandıran kıymetli Cumhurbaşkanımızın açılışıyla gerçekleştirmiştik. O günü çok iyi hatırlıyorum. Hiç kimseye yer kalmamıştı. Biz de ağacın altından taşın üstünde o gün namazımızı kılıp açılışa katılmıştık" diyen Çağlayan, caminin şehrin sembol yapılarından biri haline geldiğini ifade etti.

Caminin yalnızca ibadet alanı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirten Çağlayan, "Zonguldak adına çok önemli bir simge oldu. Hem ismiyle hem mimarisiyle bulunduğu konumuyla çevredeki yapılan o zaman, Murat Kurum Bakanımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Sadece bir cami değil. Yaşam alanı şeklindeydi. Ramazan aylarında akşamları ailelerin oradaki etkinliklerini takip ediyoruz, katılıyoruz, gidiyoruz. Bizler için çok çok önemli bir eser" şeklinde konuştu.

Çağlayan, caminin dört yıl içinde halkla bütünleştiğini ve her ziyaretlerinde sanki yeni açılmış gibi bir heyecanla gittiklerini dile getirdi. "Dördüncü yıl dönümü, ne kadar çabuk geçmiş zaman. Yani her seferinde gittiğimizde yeni bir camiymiş gibi gidiyoruz. Öyle hissediyoruz. Kadrosu çok iyi. Biz büyük şehirlere gittiğimizde Sultanahmet’e giderdik. Şimdi Çamlıca’ya gidiyoruz. İşte onların aynısının bir örneği artık Zonguldak’ta da var. Büyük bir mutluluk, büyük bir gurur bizler için. O heyecan hala bizlerde var" diyen Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da caminin inşası sırasında yakından ilgilendiğini de hatırlatarak şöyle dedi:

"Çünkü Cumhurbaşkanımız her gittiğimizde, ’Efendim Zonguldak’ dediğimizde bize caminin durumunu sorardı."