Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kızılay’ın faaliyetlerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay, Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadı" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congressium’da düzenlenen Türk Kızılay 105. Genel Kurul Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

“Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer’i arasa, Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005’te kan ihtiyacının yalnızca yüzde 19’unu karşılayan Kızılay’ın bugün talebin yüzde 97’sini temin ettiğini vurguladı.

2024’te yurt içinde 33 milyon, yurt dışında 14 milyondan fazla kişiye ulaştığını belirten Erdoğan, “Kızılayımız vazifesini layıkıyla ifa ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’ye Kızılay’ın destek verdiğini ifade ederek, “Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık” dedi.

Kentsel dönüşüm konusunda ise “Bu meselede kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz” uyarısında bulunarak yardım faaliyetlerinde güvenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin kaynaklarının kullanımında hassasiyet en yüksek düzeyde olmalı. Bu, devlet, belediye ve yardım kuruluşları için geçerli” diye konuştu.