Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri’nin 1 Haziran kuruluş yıl dönümünde Komutan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na gönderdiği mesajda, Hava Kuvvetleri’ni “milletimizin göklerdeki gururu” olarak nitelendirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türk Hava Kuvvetleri’ni “kahraman Türk ordusunun gözde kuvveti, caydırıcı gücü ve milletimizin göklerdeki onur kaynağı” olarak tanımladı. Erdoğan, “Asrı aşan tecrübesi ve üstün sürat ile tahrip gücüyle dünyanın en iyi hava güçlerinden olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, ülkemizin bekası ve vatandaşlarımızın huzuru için görevini eksiksiz yerine getirmektedir” dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/1929055343625023609

Hava Kuvvetleri’nin teknoloji yatırımları, nitelikli insan kaynağı ve milletinin güveniyle Türkiye’nin itibarını yükselttiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizde ve dünyada üstlendiği görevleri başarıyla icra ederek tarih yazıyor, dostlara güven, düşmanlara korku salıyor” ifadelerine yer verdi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı, hava şehitlerini rahmet ve minnetle anarak, görev başındaki personele selam ve sevgilerini iletti.