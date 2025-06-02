Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleşen "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" Programı’nda konuştu.

Programın hazırlanmasında emeği geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin şahsında yeşil vatanın korunmasında, geliştirilmesinde, orman varlığımızın daha da zenginleştirilmesinde görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Mühendisinden muhafaza memuruna, işçisinden şoförüne, orman kahramanlarımızın tamamına cesur ve özverili çalışmalarından ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Gerektiğinde canları pahasına görev yapan bu kardeşlerimin her birine vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin. Orman köylülerimizden yeşil vatanın gönüllü neferlerine, çevre ve ormancılık çalışmalarımıza güç katan, destek olan, tabiat bilinciyle bizlere ümit aşılayan tüm vatandaşlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ağaçlandırma faaliyetleriyle temayüz eden ve geçtiğimiz cuma günü ebediyete uğurladığımız Rahim Demirbaş’a, namıdiğer orman dedemize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturan merhum Rahim Demirbaş tabiata ve ormana duyduğu derin sevgiyle herkesin gönlünde yer edilmiş mümtaz bir isimdi. Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) ’Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ hadisi şerifini hayatının tam da merkezine yerleştiren Rahim Demirbaş’ı tekrar rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Orman yangınlarıyla, sellerle, tabii afetlerle mücadele ederken şehit düşenleri rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık olarak giderek daha sancılı bir tabloyla karşı karşıya kalındığının altını çizdi.

Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık gibi sorunların doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırdığını vurgulayan Erdoğan, yer altı ve yer üstü kaynaklarının doğru bir politikayla etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ettiğini kaydetti.

Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak tüm bu sorunlarla yüz yüze gelindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerden biri olan orman varlığının büyük bir tehdit ve tehlike altında olduğunu bildirdi. Erdoğan, artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve uzun süreli kuraklıkların, ormanların geleceği için ciddi riskler barındırdığını belirtti.

Son 10 yılda yanan ormanların genişliğinin bir önceki 10 yılda alevlere teslim olan ormanların toplam alanının iki katına ulaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyamız 1880’den bu yana en sıcak 9 yılı geride bıraktı. 2024 senesi son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 23 Temmuz 2024’te son 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık eskisinden çok daha büyük, çok daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yalnızca ağaçlarımızı değil, binlerce canlıyı, verimli toprakları ve hatta yerleşim yerlerini de yok ediyor. Ekonomik kayıplar, ekolojik dengenin aldığı hasarla çok daha uzun vadeli etkilere, zararlara yol açıyor. Meteorolojik veriler içinde bulunduğumuz 2025’in bir önceki yıla göre daha sıcak geçeceğini gösteriyor. Artık yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde 3 kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlıysa bırakın ormanı ormanın yakınında hatta açık alanda, özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

Böyle bir durumda ateş yakmanın felakete davetiye çıkarmak demek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunun da adı gaflet değilse açık söylüyorum; büyük bir ihanettir. 86 milyonun her birinin bu konuda azami dikkat göstermesini bekliyor, Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun diyorum. Rabbimizin emaneti olarak, dört elle sarıldığımız doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Son 23 yılda gök vatan ve mavi vatandaki başarılarımızı yeşil vatana yönelik yatırımlarımızla, projelerimizle, eserlerimizle taçlandırdık. 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı bugün hamdolsun 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin toplam yüz ölçümünün tam yüzde 30’unu ormanlarla kapladık. Süsledik, zenginleştirdik" açıklamasını yaptı.

2002’den bugüne cennet vatanın dört bir yanına 7,5 milyardan fazla fidan dikildiğini aktaran Erdoğan, geleceğe nefes temasıyla, yürütülen ağaçlandırma kampanyalarıyla milyonlarca insanın fidan dikmesini sağladıklarını kaydetti.

Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasının bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemen her yangın felaketi sonrasında dolaşıma sokulan fotoğrafların çoğu dezenformasyona yönelik bir propagandadır. Dahası bu fotoğrafların hemen hiçbirinin Orman Genel Müdürlüğümüzün görev sahasıyla ilgisi de yoktur. Önemli bir kısmı sahil kesimindeki muhalefet belediyelerine ait olan çarpık, istilacı, çirkin yapılaşma projeleri. Ne yazık ki orman teşkilatımıza mal edilerek çok ucuz bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu tür kampanyaları çoğu zaman canları pahasına yangına müdahale eden orman kahramanlarımıza yapılmış birer hakaret olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Orman teşkilatımızın emeklerine, fedakarlıklarına ve çalışmalarına gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum" diyen Erdoğan, "Ağaçlandırma faaliyetlerimizi kırsal kalkınma hamleleriyle destekledik, daha da geliştirdik. Ceviz, badem, keçi boynuzu, lavanta, defne gibi ürünlerle hem toprağımızı değerlendirdik, hem de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza yıllık 25 milyar lira tutarında ek gelir sunduk. Odun dışı orman ürünlerimizin üretimini artırdık. Tıbbi aromatik bitkilerden reçine ve mantara yüzlerce kalemde üretim gerçekleştirdik. Bu sayede bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya da ivme kazandırdık. Sıfır faizli krediler, gelir getirici tür projeleri, üretim kooperatifleriyle bu kardeşlerimize önemli desteklerde bulunduk. Birçok yeni imkan sunduk. Köyünde kalarak üretmek, toprağına sahip çıkmak isteyen her vatandaşımızın yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Son 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin 27 aileye ve 232 kooperatife 35 milyar lira büyüklüğünde kredi ve hibe desteği sağladık. Bu yıl 12 bin ailemize 2,6 milyar lira tutarında katkı veriyoruz. Son Tarım Şurası’nda yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve inşallah her birini uygulamaya alacak" diye konuştu.

Ormancılık faaliyetlerimizin altyapı ve kapasitesini güçlendirecek bu kararların uygulama süreçlerini şahsen takip edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettik. Sahip olduğumuz teknoloji ve insan kaynağımızla, ekipmanlarımızla, hava ve kara gücümüzle bu alanda büyük başarılara imza attık. 2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükselttik. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 14 İHA ve 184 akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerimizde yangınları erkenden tespit ediyor ve anında müdahale ediyoruz. Bu yıl 1 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde bin 600 noktada kara araçlarımızı 58 noktada ise hava araçlarımızı konuşlandırmaya başladık. Arazözlerimiz, dozerlerimiz, ikmal araçlarımız ve yer ekiplerimiz en zorlu arazi şartlarında 724 göreve hazır vaziyette bekliyor. 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracımız vardı. Bugün hamdolsun bu araçlarımızın sayısını bin 786’ya çıkardık. 831 iş makinemiz arazide hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Göreve geldiklerinde envanterde kayıtlı ilk müdahale aracı olmadığını, bugün filodaki 2 bin 742 ilk müdahale aracıyla orman kahramanlarının yangınlara çok kısa sürede müdahale edebildiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 2002’den bugüne tam 4 bin 796 yangın gölet ve havuzu inşa ettik. Bu süreçte nitelikli insan kaynağımızı da genişlettik. 2025’te orman teşkilatımıza 8 bin 500 yeni personel kazandırdık. Mühendislerimizle, muhafaza memurlarımızla, işçi ve memurlarımızla 25 bin kardeşimiz yeşil vatanın dört bir yanında cansiparane bir ruhla çalışmayı sürdürüyor. Aynı şekilde 130 bine aşkın orman yangını gönüllümüz en çetin şartlarda yeşil vatanı müdafaa ediyor. Ormanlarımızı koruyan, bu uğurda gerektiğinde canlarını hiçe sayan yeşil vatanın emektarlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabi orman varlığımızın muhafazası noktasında sadece hükümetimize görev düşmüyor. Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Son dönemde hepimizin yüreğini yakan birçok felaketin yerel yönetimlerin sorumluluğundaki kırsal alanda başlayıp ormanlık alanlara sirayet ettiği bir gerçektir. Maalesef çoğu belediyede bu konuda olması gereken düzeyde bir bilinç, hazırlık ve yatırım mevcut değildir. Bütçe imkanlarının kısıtlılığı, bu tezin geçerli mazeret olmadığını Fuzuli harcama kalemlerinin büyüklüğüne baktığımızda çok net görebiliyoruz."

Aynı durumun depreme hazırlık ve diğer başlıklarda da söz konusu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil, etkin ve verimli harcanması şarttır. Muhalif, muvafık, fark etmeksizin tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz yeşil vatanımız için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz. Ağaçlarımızı korumak, ormanlarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara nefes alan bir Türkiye bırakmak için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle filomuza kattığımız 27 yeni hava aracımızın ülkemiz için ve milletimiz için tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeşil vatanın her bir karışında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahramanlarımıza, tüm ekiplerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum" diye konuştu