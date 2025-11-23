Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasında yatırımlar başta olmak üzere ticaret ilişkileri, ASEAN’a Diyalog Ortaklığımız ve Yeniden Asya Girişimimiz kapsamındaki gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirmek istediğini, bunun için atılan adımların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için azami gayret gösterdiğini belirtti.