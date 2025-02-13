Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı’na katıldı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Erdoğan’ın liderliğinde şartsız ve koşulsuz desteği hissettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı’na katıldı.
Kaynak: iha