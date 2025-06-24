Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın NATO Zirvesi kapsamında liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri aile fotoğrafına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Hollanda’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın NATO Zirvesi kapsamında liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu akşam yemeğinde TSİ 23.30’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA