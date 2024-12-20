Cumhurbaşkanı Erdoğan: "‘Kirli oyunlara, provokasyonlara, kalleşliklere ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından asla sapmadık. AK Partinin hamuru samimiyetle yoğrulmuştur."

- ’’Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin Türkiye’nin özüdür, özetidir"

- "Mardin’in bir mahallesi Bursa’ysa bir mahallesi Adana’dır, bir mahallesi Saray Bosna’ysa bir mahallesi Halep’tir. Kimse boşuna heves etmesin Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin’e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Nifak siyasetini elinin tersi ile iten Mardin inşallah Türkiye yüzyılında dağ gibi duracak.’’

- "‘’Türk, Kürt, Arap, Zaza, Sünni, Alevi biz hep birlikte Türkiye’yiz dedik. Yolumuz kardeşlik yoludur dedik. Etnik köken, inanç, hayat tarzı üzerinden yapılan bütün ayrımları elimizin tersi ile ittik"

- "Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen, biz daima yapıcı olmaya gönül dili ile konuşmaya gayret ettik’’

- "Elbette bizim de eksiklerimiz olabilir, her insan gibi bizim de kusurlarımız olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik.’’