Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen ‘2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tayyip Erdoğan olarak şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazımızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız. Tüm teşviklerimize rağmen ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası yeterli bulmuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından İstanbul Finans Merkezi’nde, Halkbank’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’ne katıldı.

"Faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim"

Zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbulumuz’da 3 kıtanın kavşak noktasında 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi münasebeti ile sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. Özellikle yurt dışından şehrimize teşrif eden misafirlerimizi bu kadim şehri bütün yönleri ile yaşamalarını temenni ediyorum. Ülkenizdeki kardeşlerinize selam götürmenizi istirham ediyorum.

Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25’ini oluşturuyoruz. Ancak İslami finans sektörünün büyüklüğü yaklaşık 2 buçuk trilyon dolar seviyesinde. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 11 civarındadır. İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmalıyız. İslam ekonomisi için stratejiler teması altında düzenlenen zirvemizde yapılan tartışmaların çok faydalı olacağına inanıyorum. 3 gün sürecek zirvede birbirinden seçkim isimler pek çok önemli meseleyi değerlendirme fırsatı bulacak.

İstanbul’un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar ülkemizin yanı sıra İslami finans camiasına da yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altında başlattığımız iş birlikleri küresel ekonomiye entegrasyon kadar İslami değerlerimizi koruyan bir model inşa etme gayretimizin de en somut nişanesidir. Katılım Finans’ın İstanbul merkezli gelişmesine büyük önem veriyoruz. Sahip olduğu birikim ve potansiyel İstanbul’a çok ciddi avantaj sağlıyor.

Her alanda alternatif paradigmalara duyulan ihtiyaç kendini giderek daha fazla belli ediyor. İnsan odaklı adaletli merhametli sorumlu bir paradigmaya olan talep artıyor. Cari küresel ekonomik sistem sadece tüketimi ve kar maksimizasyonunu önceleyen sorunlu yapısı ile insani değerleri geri planda tutmakta, eşitsizlikleri beslemekte, üretimsiz bir büyümeyi özendirmektedir. Mevcut sistem ekonomik kalkınmayı destekleyecek çözümler bulmak yerine asıl problemlerin üstünü örtmektedir. Mevcut sistemin bu haliyle devam edemeyeceği birçok uzman ve düşünür tarafından ifade ediliyor.

Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca milletin takdiri ile geldiği tüm görevlerde faize dayalı ekonomik sistemle mücadele etmiş bir kardeşinizim. Gelir adaletini bozan, milyarlarca insanı bir avuç kapitalistin kölesi haline getiren çarpık sisteme daima itiraz ettim yine itiraz ediyorum. Her ne surette olursaolsun, faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Bunun yanında faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikat çektim. Rantiyenin sesi olan muhalefet bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahi, bu ülkenin hayrına dokunacak yerli ve milli bir duruş sergileyemediler. Oysa insanlığı faize mecbur ve mahkum bırakan küresel sisteme itiraz etmek yerilecek değil, takdir edilecek vakur bir tavırdır. Tayyip Erdoğan olarak şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazımızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız. Alternatif çözümlerin toplumda yaygınlaşması için çaba harcayacağız" dedi.

"Ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası yeterli bulmuyoruz"

Erdoğan, "Dünyada artan eşitsizlikler finansal krizlerin sebep olduğu güven bunalımı ve ciddi ekonomik riskler bizimle birlikte başkalarını da yeni modeller geliştirmeye teşvik ediyor. İslami ekonomi ilkeleri, risk paylaşımını adaleti ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan özgün yapısı ile öne çıkıyor. Tüm teşviklerimize rağmen ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası yeterli bulmuyoruz. Türkiye Varlık Fonu tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık sukuk ihracı kıymetli olsa da önümüzde ciddi mesafe var. Halkbank’ın katılım finans sektöründe hizmet verecek olmasını memnuniyetle karşılıyor, aldıkları bu stratejik karardan ötürü kendilerini tebrik ediyorum. İslami ekonominin faizsiz ekonominin de ötesine geçen boyutları, ilkeleri, umdeleri ve düzenlemeleri ihtiva ettiği unutulmaması mühimdir. Londra’nın yanı sıra İstanbul’un da ev sahipliği yaptığı Al Baraka zirvelerinin bu bakımdan önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Al Baraka zirvesi gibi platformlar İslam aleminin farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getirerek ortak stratejilerin şekillendirilmesine imkan sağlıyor. Zirvenin sonunda ortaya çıkacak stratejilerin yalnızca bugünün değil yarının da ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir temelin atılmasına vesile olacağı kanaatindeyim. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Al Baraka Forum başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimize, Türkiye Varlık Forumuna, İstanbul Finans Merkezine, Halkbank’a, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İbni Haldun Üniversitesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ekonomik maliyeti 105 milyar doları bulan deprem felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz"

"Küresel ekonomide ticaret savaşlarının alevlendiği, jeopolitik risklerin ise yüksek seyrettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz" diyen Erdoğan, "Yüksek küresel borçluluk, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi yapısal sorunlar küresel büyüme üzerinde baskılar oluşturuyor. Artan belirsizlikler nedeniyle özellikle bazı sektörlerde ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği son 2 yılda ortalama yüzde 0,8 büyüyebildi. Türkiye olarak ekonomik maliyeti 105 milyar doları bulan deprem felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz. Son 2 yılda bu amaçla kullandığımız kaynağın tutarı 75 milyar doları buldu. 201 bin konutun anahtarını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin konutun anahtarlarını depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm zorluklara rağmen hamdolsun iyi gidiyoruz. Deprem bölgesinde yaralar hızla sarılıyor. Komşumuz Suriye 13,5 yıl süren iç çatışmaların ardından 8 Aralık devrimi ile birlikte yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Rusya - Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere İstanbul’da tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Vicdanlarımızı kanatan barbarlıkların yaşandığı Gazze’de zulmün durması ve ateşkesin tesisi için çaba gösteriyoruz. İçeride terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor. 40 yıl boyunca her biri canımızdan bir parça olan kayıplarımız harici ülkemizin 2 trilyon dolarına mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız. İnşallah sağ duyulu samimi bir süreç yönetimi ile bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum" dedi.

"Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz"

Erdoğan, "İki yıldır dirayetle uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık. Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledik. Hedefimiz net; enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz. Petrol fiyatlarında düşüş hem enflasyonu hem dış açığı aşağı çekiyor. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 153 milyar doları aştı. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9’a geriledi. 2005’ten bu yana en düşük seviyeyi gördük. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına aylık 2 bin 500 TL KOSGEB desteği vermeye başladık. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkin adımlar atıyoruz. Özellikle göz bebeğimiz reel sektörümüzü ihmal etmeden süreci titizlikle yönetiyoruz. KOBİ’lerimiz için desteklerimizi güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta imalatçı KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için 30 milyar TL’lik yeni destek pakedi açıkladık. Geride bıraktığımız 2 yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomik programımızı uygulamakta kararlıyız. Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti. Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde 3-5 ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı ülkemiz şu anda çok farklı bir konumda olurdu. Gezi kalkışması ile başlayan 15 Temmuz ihaneti ile iyice şiddetlenen ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını takip eden sokak terörü ve boykot çağrıları da bu saldırıların devamı niteliğinde idi. Ana muhalefet partisi genel başkanının milli markaları hedef gösteren bununla da yetinmeyip Türkiye’yi yurt dışına şikayet eden sorumsuz tavrı nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kafidir. Ülkemizde tüm umudunu Türkiye’nin ekonomik olarak tökezlemesine bağlamış köhne bir zihniyet var. Bu zihniyetin aktörleri ellerine geçirdikleri her fırsatı Türkiye’ye taş atmak ve milletimizi sırtından hançerlemek için kullanmaktadır. Dedikodular üzerinden siyaset yaptıklarını zannederek kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Kendi seçmenleri bile bunların sorunları çözebileceğine inanmıyor. Hırsları akıllarını esir alanlara şunu hatırlatmak istiyorum: Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekirse Türkiye batsın anlayışı ile hareket ederek hiçbir yere varamazsınız.

Kendi çıkarlarını milletin menfaatleri önüne koyan muhterisler bugüne kadar başarılı olamadı. Biz ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hizmet ülkümüzden ayrılmadan yola devam edeceğiz. Emeklilerimizin 4 bin TL olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağkur, emekli sandığı ve SSK’lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar TL’lik ikramiye ödemesi yapacağız" şeklinde konuştu.