Hakkari’nin Çukurca ilçesinde içme suyu hatlarının zarar görmesi nedeniyle su sıkıntısı çeken mahalle, 5 günlük hummalı bir çalışmayla sona erdi.

Çukurca’nın Gündeş köyü Köprülü Mahallesi’nde içme suyu hatlarının zarar görmesi nedeniyle yaklaşık 100 hane yeterli suya ulaşamıyordu. Mahalle sakinlerinin yaşadığı bu sorun üzerine Gündeş köyü muhtarı Selman Ediş, durumu Çukurca Kaymakamlığı’na bildirdi. İlçe Kaymakamı Mert Kumcu’nun talimatı doğrultusunda iş makinesi ve malzeme desteği sağlandı. Bu desteğin ardından mahalle halkı el birliğiyle çalışmalara başladı.

Kayalık alanda zorlu bir mücadeleye girişen mahalleli, kayıp su kaynağını tespit edebilmek için 5 gün boyunca durmaksızın çalıştı. Muhtar Selman Ediş’in de katıldığı çalışmalar sonunda, 100 haneye yeniden su akışı sağlandı.

Yaşanan su sıkıntısını çözdüklerini ifade eden muhtar Selman Ediş, "Köprülü Mahallesi’ne bağlı 4 ayrı mahallede toplam 400 hane bulunuyor. Bir süredir içme suyu konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun Kaymakamımız Mert Kumcu, talebimize kayıtsız kalmadı ve gerekli desteği verdi. Mahalle halkımız da özveriyle çalışmalara katıldı. 5 gün süren çabanın sonunda suya tekrar kavuştuk. Tüm mahalle halkı adına Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Köyümüzde ciddi bir kuraklık dönemi yaşıyoruz. Su kaynaklarında azalma gözle görülür seviyede. Bu nedenle mevcut suyumuzu çok dikkatli ve tasarruflu kullanmalıyız" diyerek mahalle sakinlerini uyardı.