Çorum’da yaban hayvanlarının ormandaki yaşamı fotokapan kameralarına yansıdı.

Çorum’da ormanda yiyecek arayan yaban hayvanları Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Vaşak, kurt, geyik, karaca ve ayının ormanda yiyecek aradığı anlar görüntülere yansıdı. Çorum Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler büyük beğeni aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaban hayatının ekosistemin dengesi için kritik bir rol oynadığını belirterek, “Yaban hayatını koruma çabaları, biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlamak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak ve insan sağlığını korumak için gereklidir. Yaban hayatının korunması, sadece belirli hayvan türlerinin yok olmasını engellemekle sınırlı değildir. Aynı zamanda, tüm ekosistemin sağlığını korumak anlamına gelir. Sağlıklı bir ekosistem, temiz su, verimli topraklar ve iklim dengesinin korunması gibi sayısız fayda sağlar. Doğanın zenginliğini ve çeşitliliğini korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çabalar, sadece yaban hayatını değil, aynı zamanda kendi geleceğimizi de korumamızı sağlar” dedi.