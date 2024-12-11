Çorum’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Dönüşümün yaşanması gereken ve tesirlerinin ne oluğunu tam olarak öngöremediğimiz ama büyük bir dalganın da geldiği yapay zeka başta olmak üzere ya da diğer toplumsal gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları çerçevesin de Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonunda eğitim buluşması gerçekleştirildi. Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyelerinin sundukları konser ile başlayan eğitim buluşmasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, öğretim programlarının temel yaklaşımı, erdem-değer-eylem çerçevesi, alan becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, sistem düşüncesi, öğretim programlarının yapısı ve yenilikler gibi başlıklarla yeni müfredat modeliyle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Bir dönüşüm sürecinden geçildiğinin altını çizen Prof. Dr. Cihad Demirli, "Sosyolojik, ekonomik, hukuki gelişmeler psikolojik alanda yapılan çalışmalar, teknolojideki gelişmeler bunların hepsi insana bakışı, eğitime bakışı, bireye bakışı, çocuğa bakışı değiştirmiş ve dönüştürmüştür, beklentileri farklılaştırmıştır. Bunlar zaten programların altyapısını oluşturan ana hatlardır. Tüm bunların toplama baktığımızda, dönüşümün yaşanması gereken ve tesirlerinin ne oluğunu tam olarak öngöremediğimiz ama büyük bir dalganın da geldiği yapay zeka başta olmak üzere ya da diğer toplumsal gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Çocuklarımıza yapacağımız yatırımlar, çalışmalar sadece bugüne değil yarına da hizmet etmek durumunda ve onları hazır kılmak durumunda" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli’nin katılımıyla düzenlenen eğitim buluşmasına, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Çağlar, Milli Eğitim ilçe müdürleri, eğitim müfettişleri, okul müdürleri, il zümre başkanları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında görevli öğretmenler katıldı.