Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan programında, vatandaşlar, Hz. Muhammed’i (S.A.V) öven şiirler, ilahiler ve kasidelerle dolu unutulmaz bir gece yaşadı.

Çorum Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan etkinlikleri bu kez "O’nun izinde" programıyla vatandaşları bir araya getirdi. Çorum’da Ramazan ayının manevi atmosferini taşımayı amaçlayan etkinlik, Bedesten yanındaki Çorum parkta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa katılanlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Hz. Muhammed’i (S.A.V) öven şiirler, ilahiler ve kasidelerle dolu unutulmaz bir gece yaşadı.

Etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Çorum halkının büyük ilgi gösterdiği program, Ramazan ayına uygun bir şekilde manevi bir gece sundu. Gecenin açılışı olarak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sahne alan tasavvuf müziği sanatçısı Agâh Terzi, seslendirdiği ilahi ve kasidelerle dinleyenleri büyüledi. Programın bir diğer önemli ismi ise ünlü sunucu ve şair İbrahim Sadri oldu. Sadri, Sadrina’t-ı Şerif ve duygusal şiirleriyle katılımcılara hitap etti.

"Çorum halkıyla birlikte bu manevi atmosferi yaşamak hepimize güç veriyor"

Etkinliğin sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, programa katkılarından dolayı sanatçılara teşekkürlerini ileterek, "Ramazan akşamlarını böyle güzel etkinliklerle taçlandırmak bizler için büyük bir mutluluk. Çorum halkıyla birlikte bu manevi atmosferi yaşamak hepimize güç veriyor" dedi.

Konuşmanın ardından Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, sanatçılara hediye takdiminde bulundu. Programa katılan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.