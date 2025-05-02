Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak faaliyet gösteren Hasanpaşa Semt Polikliniği’nde, deprem dayanıklılık testlerinin olumsuz sonuçlanması sebebiyle hizmet sonlandırdı.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hasanpaşa Semt Polikliniği hizmet binasında yapılan teknik inceleme ve testlerde yapının depreme karşı yeterli dayanıklılığı bulunmadığı belirlendi. Alınan kararla birlikte poliklinikte verilen tüm hizmetlerin, Bahçelievler Semt Polikliniği’nde devam etmesine karar verili. Öte yandan, Hasanpaşa Semt Polikliniğinde yer alan fizik tedavi ünitesi ise kapasitesi artırılarak Şehir Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi binasında yeniden yapılandırıldı. Fizik tedavi hizmetlerinin yeni binasında kesintisiz şekilde süreceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, "Hastanemizde fonksiyonel olarak hizmet standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalar sürdürülmektedir. Bir deprem ülkesi olmamız nedeniyle fiziki güvenlik şartlarının iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımız ile birlikte sağlık tesislerimizin yenilenmesi ve büyütülmesi hususunda projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.