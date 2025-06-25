Çorum trafiğinin yoğun olarak kullanılan belirli caddelerin birleştiği noktalarda yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çorum Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne ve Bahabey Caddesi’nden Gazi Caddesi’ne dönüş istikametinde daralan yol nedeniyle sıkışan trafiği rahatlatmak amacıyla çalışma yapan Çorum Belediyesi ekipleri 2 bölgede çalışma başlattı. Ekipler yolların genişletilmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürürken Bahabey Caddesi istikametinden Gazi Caddesi istikametine dönüş yolunda çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışma ile birlikte 2 araçlık yol 3 şerit haline getirilirken özellikle Pir Baba Parkı’na dönüş istikametinde trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor. Fevzi Çakmak istikametinde ise çalışmalar sürdürülüyor. Sinyalizasyon çalışmalarının da yapıldığı bölgede dönüş Çorum Müzesi istikametine dönüşte trafik rahat bir nefes alacak.