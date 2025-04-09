Çorum’da havaların soğumasının ardından Çorum Belediyesi vatandaşların içini ısıtacak sıcak çorba ikramında bulundu.

Çorum Belediyesi havaların aniden soğumasıyla birlikte vatandaşların içini ısıtan sıcak çorba ikramını sürdürdü. Mobil ikram aracı, Çarşamba Pazarı girişinde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Gönül belediyeciliği kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Gönüllere dokunan hizmetlerimize durmaksızın devam ediyoruz. Mobil ikram aracımız marifetiyle mevsimsel şartlara göre ikramlarımızı sürdürüyoruz. Aniden soğuyan bu havalarda sıcak çorbamızla hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz" dedi.

Mobil ikram aracından sıcak çorbalarını alan vatandaşlar havaların soğuduğu bu günlerde böyle bir hizmet sunduğu için Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.