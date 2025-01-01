Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2024 yılı içerisinde 83 bin 734 ton asfalt serdi.

Çorum’un her semtinde çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başarılı bir yılı geride bıraktı. 2024 yılı içerisinde tretuardan asfalta, yol açma işlemlerinden imalat faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 83 Bin 734 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Alt yapı çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmalarını da aralıksız sürdüren ekipler asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girerken 73 Bin 314 metrekare tretuar çalışması yaptı. Ekipler yıl boyunca 42 bin 328 metre bordür çalışması yaparken Fen İşleri Müdürlüğü üretimde de hız kesmedi. Çorum Belediyesi’ne bağlı üretim tesislerinde 336 bin 448 ton mekanik yol malzemesi üretilirken, 6 santimlik 504 bin 612 adet kilitli beton parke, 8 santimlik 368 adet kilitli beton parke, 80 bin 202 adet yol bordürü, 460 bin 584 Adet 40x40 beton parke, engelli çizgili 58 bin 450 40x40 beton parke, 14 bin 35 adet 40x80 beton parke 979 bin 398 adet 10x20 beton parke, 31 bin 200 adet park bordürü imalatı gerçekleştirildi. Melikgazi taş üretim tesisinde ise 1 Milyon 109 Bin 627 ton malzeme üretimi yapıldı.

Yapılaşmaların devam ettiği bölgelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri 13 kilometrelik alanda da yeni yol açma işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşların daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmesini hedefleyen ekipler yeni yapılaşmaların olduğu alanlarda 13 bin metrenin üzerinde yeni yol açtı. Açılan yeni yollarda kaldırım ve yol asfalt serimi işlemlerini de gerçekleştiren ekipler çalışmalarını hava şartlarına bağlı olarak aralıksız sürdürüyor.