Doğu Karadeniz Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), yüksekte çalışmanın oluşturduğu riskleri azaltmak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla bugüne kadar 765 saha çalışanına ‘Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi’ verdi.

Çalışan sağlığını birinci plana alan kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini yaygınlaştıran Çoruh EDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek amacıyla saha çalışanlarına yönelik ‘Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi’ gerçekleştirdi. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş kolunda faaliyet gösteren şirket çalışanları, toplamda 6 bin 120 saatlik eğitimleri tamamlayarak sahada karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve donanımlı hale geldi.

Eğitimlerde, yüksekte çalışma sırasında karşılaşılan riskler, emniyet kemeri, konumlandırma halatları gibi kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve güvenli bağlanma yöntemleri ele alındı. Katılımcılar ayrıca; direk, platformlu araç ve farklı yapı tiplerinde güvenli çalışma teknikleri konusunda bilgilendirildi.

Elektrik dağıtım iş kolunda yüksekte yapılan çalışmalar, en önemli iş sağlığı ve güvenliği riskleri arasında yer alıyor. Bu nedenle şirket, saha çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için düzenli eğitim programları uygulamaya devam ediyor.

