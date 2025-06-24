Çorluspor 1947, 2025-2026 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında 3. Lig Kulüpler Birliği’nin yazılı talebi doğrultusunda, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig’in bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulmuş 4 grupta oynatılmasına karar verdi.

Buna göre 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947, 1. Grup’ta yer aldı. Çorlu temsilcisi; 1923 Mustafa Kemalpaşaspor, Beykoz İshaklıspor, Bulvarspor, Bursa Nilüferspor, Çankayaspor, Edirnespor, Etimesgutspor, Fethiye İdmanyurdu, Galata, İnegöl Kafkasspor, İnkılap Futbol SK, Küçükçekmece Sinopspor, Polatlı 1926, Silivrispor, Yeşil Yalova FK takımları ile mücadele edecek.

Henüz yeni yönetimi belli olmayan Çorluspor 1947’de geçici yönetim, genel kurulun 5 Temmuz 2025 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 12 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.