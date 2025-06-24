Turizm sezonunun başlamasıyla donuk unlu ürünlere talep de arttı. Hazırlık süreçlerini kısaltan, gıda güvenliğini garantileyen ve israfı önleyen porsiyonlarıyla işletmelerin maliyetinin yanı sıra ekonomiye katkı sunan donuk unlu ürünler, operasyonel yükün arttığı yaz aylarında HORECA sektörünün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, otel, restoran ve kafe (HORECA) işletmelerinin donuk unlu ürün talebindeki artış dikkat çekiyor. Hazırlık süreçlerini kısaltan, gıda güvenliğini garantileyen ve israfı önleyen porsiyonlarıyla işletmelerin maliyetinin yanı sıra ekonomiye katkı sunan donuk unlu ürünler, operasyonel yükün arttığı yaz aylarında HORECA sektörünün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

"Donuk gıda ürünlerinin güvenli ve zamanında müşteriye sevk edilmesi büyük önem kazanıyor"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan sektörün önde gelen firmalarından Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu da dondurulmuş ürün sektörünün, porsiyon kontrolü ve pratikliğiyle işletmelerin maliyetlerini düşürüp kaliteyi artırdığını, standartlarıyla müşterilerine pek çok avantaj sağladığını kaydetti. Hasırcıoğlu, "Turizm sezonunda, özellikle yaz aylarında otel, restoran ve kafelerdeki talep artışı donuk unlu mamullere olan ilgiyi olumlu yönde etkiliyor. Bu dönemde donuk gıda ürünlerinin güvenli ve zamanında müşteriye sevk edilmesi büyük önem kazanıyor. DFU olarak, g2m şirketi aracılığıyla restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere ev dışı tüketim ve perakende kanalındaki 6 bin noktaya ürünlerimizi günlük olarak ulaştırıyoruz. Yaz döneminde ise sahil bölgelerindeki artan talebi karşılayabilmek için dağıtım araçlarımızın sayısını ve depolama kapasitemizi artırarak, ürünlerimizi soğuk zincirle, güvenli ve zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz" dedi.

Kruvasan otellerin, ekmek çeşitleri restoran ve kafelerin gözdesi

DFU olarak yılda ortalama 22 bin tonluk üretim kapasitemiz ve 6 kategorideki 200’ün üzerinde ürünümüzle HORECA sektöründeki işletmelere geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını işaret eden Ilgın Hasırcıoğlu, "Özellikle oteller, açık büfe kahvaltı ve çay saatlerinin favorisi olan donuk kruvasan ve çöreklere yoğun ilgi gösteriyor. Tüketim öncesi pişirilerek tüketicilere sıcak servis edilebilen, porsiyon kontrollü ekmek çeşitlerimiz ise oteller kadar restoran ve kafeler tarafından da çok tercih ediliyor. Yaz sezonu öncesinde geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle sektördeki sürdürülebilir başarımızı korumayı hedefliyoruz. Bu sezon pazara sunduğumuz yeni ürünler arasında 120 gramlık büyük kruvasan, zeytinli-kekikli ve çavdarlı bagetler ile Danish çörek çeşitlerimiz işletmelerin taleplerinde üst sıralarda yer almaya başladı. Kalite ve lezzetten ödün vermeden; otel, restoran ve kafe gibi ev dışı tüketim kanalındaki müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu donuk unlu ürünleri zamanında ulaştırmak en büyük önceliğimiz. Yeni sezonda da yenilenen portföyümüzle HORECA sektörünün mutfaklarına "DFU’nun hamur ustalığını" taşıyarak, işletmelere pratiklik, lezzet ve maliyet avantajı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.